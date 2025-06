Finte assunzioni scoperto Caf abusivo | 5 arresti

In un'epoca in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione, la scoperta di un Caf abusivo che favoriva l'immigrazione clandestina fa riflettere. Martedì, i carabinieri hanno arrestato cinque persone tra Napoli e Grosseto, rivelando un sistema illecito che ha sfruttato migliaia di immigrati con documenti falsi. Questo caso non solo mette in luce le vulnerabilità del settore, ma evidenzia anche l'importanza di un approccio etico nella gestione delle risorse umane.

Martedì 3 giugno i carabinieri hanno arrestato cinque persone nelle province di Napoli e Grosseto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli indagati avevano creato un Caf abusivo e una centrale del lavoro per falsificare domande d’ingresso di immigrati. Migliaia le pratiche costruite con documenti fittizi. L’indagine era partita a Livorno nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Finte assunzioni, scoperto Caf abusivo: 5 arresti

Approfondisci con questi articoli

Caf abusivo per finte assunzioni di immigrati: perquisizioni e arresti tra Napoli e Grosseto - Un'operazione che svela un lato oscuro del mercato del lavoro: il contrasto all'abusivismo continua a essere cruciale per garantire diritti e dignità agli immigrati.

Segui queste discussioni su X

Cagliari, false assunzioni per favorire l’immigrazione clandestina: azzerato il processo Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Finte assunzioni, scoperto Caf abusivo: 5 arresti

Scrive tg24.sky.it: Martedì 3 giugno i carabinieri hanno arrestato cinque persone nelle province di Napoli e Grosseto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli indagati avevano creato un Caf abusivo e una ce ...

Caf abusivo per finte assunzioni di immigrati, 5 arresti

Come scrive msn.com: I carabinieri del comando provinciale di Livorno, coadiuvati dal nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro e dall'Arma territoriale, stanno eseguendo nelle province di Napoli e Grosseto, un'o ...

Scoperto Caf abusivo per regolarizzare migranti, 5 arresti

msn.com scrive: LIVORNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hannno eseguito nelle province di Napoli e ...