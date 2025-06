Fine vita nei pazienti con scompenso cardiaco | il convegno di Monasterio

Il 7 giugno, a Pisa, si svolgerà un convegno cruciale sul fine vita nei pazienti con scompenso cardiaco, un tema sempre più attuale in un contesto sanitario che punta a una cura personalizzata e dignitosa. Professionisti di Monasterio e della Scuola Superiore Sant’Anna condivideranno approcci innovativi e esperienze dirette. Scoprire come affrontare questo delicato tema può fare la differenza nella vita dei pazienti e delle loro famiglie. Non perdere l’occasione di approfondire!

Pisa, 4 giugno 2025 - Un importante convegno promosso da Monasterio, Asl Toscana nord ovest e Scuola Superiore Sant'Anna, il 7 giugno, dalle 8.45, presso la sala convegni dell'Hotel Tower Plaza, in via Caduti del Lavoro 46 a Pisa, per parlare del fine vita nei pazienti con scompenso cardiaco. Interverranno i cardiologi e gli infermieri della Monasterio, i medici di medicina generale e i medici palliativisti della Asl Toscana nord ovest. La finalità di cura nell'accezione più globale e l'impegno dei professionisti sanitari non coprono, infatti, solamente il processo di diagnosi, terapia, riabilitazione del cittadino a rischio di malattia o del paziente con malattia acuta e cronica; la medicina deve, per obbligo etico, ma anche come necessità di processo, affrontare anche la fase in cui una malattia cronica non ha più la possibilità di trovare stabilizzazione o guarigione.

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

