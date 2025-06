Fine della scuola Pentecoste e Cremonini | attenzione al traffico in autostrada sarà un week end da bollino rosso

Un fine settimana da non perdere, ma con un occhio attento al traffico! Con la chiusura delle scuole e la Pentecoste in arrivo, le strade del Friuli Venezia Giulia si preparano a un'esplosione di movimento. Migliaia di giovani dall'Austria affolleranno le coste, mentre il concerto di Cesare Cremonini promette di far vibrare Lignano Sabbiadoro. Pronti a vivere emozioni, ma ricordate: la pazienza è la virtù dei viaggiatori!

Sarà un fine settimana di fuoco sulle strade del Friuli Venezia Giulia. La chiusura delle scuole, la festività di Pentecoste che porta tradizionalmente sulle coste friulane migliaia di giovani dall'Austria e il concerto di Cesare Cremonini previsto per domenica 8 giugno a Lignano Sabbiadoro sono.

La mensa per gli alunni termina il 31 maggio, è protesta: "Un mese prima della fine della scuola dell'infanzia" - La chiusura anticipata del servizio mensa per gli alunni delle scuole comunali, prevista per il 31 maggio, ha suscitato proteste.

Parliamo con i nostri ascoltatori del professore della scuola di Cicciano, in provincia di Napoli, che ha augurato una brutta fine alla figlia della Premier tramite social. Ascolta Melog: https://tinyurl.com/49tmt377 Tweet live su X

3/6/25.Breve video e foto di gruppo dalla festa di fine anno della scuola“Padre E.Venturini”di Sottomarina, oggi pomeriggio con la bella esecuzione musicale della classe 5ªdi un brano di Ennio Morricone“Here's to You” colonna sonora del film“Sacco e Vanzett Tweet live su X

