finale provinciale dopo il successo degli allievi del presidente marsili il gabiccegradara concede il bis anche i giovanissimi campioni

Il GabicceGradara si conferma regina del calcio giovanile! Dopo il trionfo degli allievi, anche i Giovanissimi U15 portano a casa la vittoria nella finale provinciale, battendo l’Lvm Urbino. Un match avvincente, ricco di emozioni e colpi di scena, che sottolinea il talento in crescita nel nostro territorio. Questo successo non è solo una vittoria, ma un simbolo di speranza e passione per il futuro del calcio locale. Chi sarà il prossimo campione?

Nel campo neutro "Amati" di Lucrezia, concesso dalla Real Metauro 2018, il GabicceGradara ha vinto la finale provinciale Giovanissimi U15 battendo l’Lvm Urbino. Urbino aggressivo (al 7’ calcio d’angolo di Berardi, testa di Magi e palla sopra la traversa) e in vantaggio all’11’. Al 26’ tiro da fuori area di Berardi, un difensore devia spiazzando il portiere e la palla si insacca per il pareggio del Gabicce Gradara (1-1). Al 28’ discesa di Mosconi che mette in area per la testa di Magi e il portiere para. In avvio di ripresa Magi è pericoloso in contropiede e il portiere sventa la minaccia; al 3’ super gol di Amadori con tiro da fuori che su insacca sotto la traversa (2-1); l’ Urbino non ci sta e al 10’ con una bella giocata riacciuffa il pareggio con Pesaresi (2-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net