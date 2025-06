Final fantasy tactics | il gioco è reale inizia oggi il preorder

L’attesa è finita: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sta per tornare, e i fan possono già prenotarlo! Dopo anni di desiderio, l’annuncio ufficiale durante il PlayStation State of Play ha acceso l’entusiasmo di tutti. Questa versione rivisitata promette un’esperienza ancora più coinvolgente, con dettagli rinnovati e nuove sorprese. Non perdere l’occasione di rivivere le epiche battaglie e la trama avvincente di uno dei capitoli più amati della saga. La tua avventura in Ivalice ti aspetta!

annuncio ufficiale di final fantasy tactics: the ivalice chronicles. Una delle serie più amate dai fan di ruolo torna a far parlare di sé con un rilancio atteso da anni. La recente presentazione avvenuta durante il PlayStation State of Play ha svelato l'arrivo di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, una versione rivisitata e ampliata del classico del 1997. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per gli appassionati, che potranno rivivere le avventure nel mondo di Ivalice su console moderne.

Final Fantasy Tactics Remaster potrebbe essere realtà! Matsuno, direttore del gioco, ha ritwittato (e cancellato) il post dello State of Play, anche i rappresentanti di Square Enix lo hanno condiviso e Jason Schreier ha confermato che si tratta di una remaster. Tu Tweet live su X

Come se non bastasse, il giornalista e insider Jason Schreier ha scritto senza apparente motivo: «I’m just saying, Final Fantasy Tactics is one of the greatest games ever made». (3/4) Tweet live su X

