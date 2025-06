Filming Italy Sardegna Festival 2025 | Gia Coppola ospite d' onore dell' ottava edizione con The Last Showgirl

Preparati a vivere un’ottava edizione indimenticabile del Filming Italy Sardegna Festival 2025! Tra star internazionali come Simon Baker e Cuba Gooding Jr., si distingue l'eccezionale ospite Gia Coppola, premiata e protagonista del suo nuovo film “The Last Showgirl”. Un evento imperdibile che celebra il meglio del cinema italiano e internazionale, regalando emozioni, incontri esclusivi e un’immersione nel mondo della settima arte. Non mancare, perché questa sarà una festa cinematografica da ricordare!

Agli ospiti illustri dell'ottavo Filming Italy Sardegna Festival, fra cui Simon Baker e Cuba Gooding Jr., si aggiunge Gia Coppola, che riceverà un premio e parlerà del suo ultimo film The Last Showgirl. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Filming Italy Sardegna Festival 2025: Gia Coppola ospite d'onore dell'ottava edizione con The Last Showgirl

Altre letture consigliate

Cannes, presentato l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival - Presentata a Cannes l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. Dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village, l'evento valorizza il cinema e il territorio sardo, includendo una sezione speciale di film.

Segui queste discussioni su X

Filming Italy Sardegna Festival Cagliari… Tweet live su X

Cannes chiama Cagliari e Pula ed è subito Filming Italy Sardegna Tweet live su X