Film crudi e disperati come Mani nude non li vediamo tutti i giorni

"Mani nude" di Mauro Mancini si distingue per la sua cruda intensità, un'opera che non risparmia nulla e porta lo spettatore faccia a faccia con la disperazione. In un panorama cinematografico dove prevalgono le commedie leggere, questo film si inserisce perfettamente nel trend dei racconti che esplorano la dannazione umana. È un invito a riflettere su un'Italia che fatica, ma che trova voce in storie audaci e senza compromessi. Non lasciatevelo sfuggire!

Mani nude di Mauro Mancini è un'opera implacabile e senza un orizzonte di fuga. Film italiani così, di genere, duri, disperati, non capita di vederli spesso. La dannazione in terra, di recente, l’hanno affrontata anche i fratelli D’Innocenzo con la loro prima serie, la nerissima e asfissiante. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Film crudi e disperati come Mani nude non li vediamo tutti i giorni

Cosa riportano altre fonti

LA TRAMA DI MANI NUDE

Come scrive comingsoon.it: Mani Nude, il film diretto da Mauro Mancini ... E se da quella prigione si può forse trovare il modo di fuggire, con un atto disperato e rischioso, altrettanto non può accadere con il destino ...