Filiera Tecnologico-professionale progettazione degli interventi infrastrutturali connessi all’istituzione dei campus Il Decreto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lancia un avviso alle Regioni per progettare campus dedicati alla filiera tecnologico-professionale. Questa iniziativa, parte della legge 121/2024, rappresenta un passo cruciale verso l’innovazione educativa, rispondendo così alla richiesta di competenze sempre più specializzate nel mercato del lavoro. Un’opportunità imperdibile per investire nel futuro dei giovani e promuovere una formazione all’avanguardia! La tua regione cosa propone?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso rivolto alle Regioni, con l’obiettivo di raccogliere proposte per la progettazione degli interventi infrastrutturali connessi all’istituzione dei campus della filiera tecnologico-professionale. L’iniziativa si colloca nel quadro normativo tracciato dalla legge 1212024 e dai successivi riferimenti attuativi. Le risorse stanziate, suddivise tra il 2024 e il 2025, sono destinate alla redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). L'articolo Filiera Tecnologico-professionale, progettazione degli interventi infrastrutturali connessi all’istituzione dei campus. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

