Figli sui social perché pubblicare foto può essere illegale

Il fenomeno del sharenting, che unisce sharing e parenting, sta sollevando interrogativi legali e etici. Pubblicare foto dei propri figli sui social può sembrare innocuo, ma espone a rischi imprevisti come violazioni della privacy e ripercussioni legali. In un'epoca in cui la nostra vita è sempre più digitale, riflettere su cosa condividiamo diventa fondamentale. I tuoi ricordi familiari valgono il rischio? Scopri perché la prudenza è d’obbligo!

Il termine sharenting nasce dalla fusione di “ sharing” (condivisione) e “ parenting” (genitorialità), e si riferisce all’uso di pubblicare sui social immagini, video o altre informazioni personali che riguardano i propri figli minorenni. Una prassi all’apparenza innocua, spesso motivata dal desiderio di condividere momenti felici di vita familiare, ma che può celare rischi giuridici e sociali. Le leggi italiane ed europee, considerano i dati personali del minore – immagine inclusa – come meritevoli di una tutela rafforzata e la condivisione di fotografie online rientra a pieno titolo nell’ambito della normativa privacy. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Figli sui social, perché pubblicare foto può essere illegale

Altri articoli sullo stesso argomento

Gabry Ponte all'Eurovision 2025, chi è il dj che gareggia per San Marino: età, dove vive, i figli, la malattia, la carriera e il successo social - Gabry Ponte, il celebre DJ e produttore musicale, rappresenterà San Marino all'Eurovision 2025 con la sua travolgente canzone "Tutta l'Italia", già trionfatrice al Sanmarino Song Contest.

Segui queste discussioni su X

I bambini attori i cui genitori hanno l'obbligo di depositare i guadagni dei figli in specifici fondi regolamentati. Ma un genitore che sfrutta il figlio sui social, oggi, è libero di fare quello che vuole con il figlio, e con i suoi soldi. E si sa che troppo spesso un genitore Tweet live su X

Minacce social a figlia Meloni, altro che “gesto d’impulso”: Addeo aveva già postato contro figli vicepremier https://siciliareport.it/cronaca/minacce-social-a-figlia-meloni-altro-che-gesto-dimpulso-addeo-aveva-gia-postato-contro-figli-vicepremier/… via @Sicilia_ Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Foto dei figli sui social, come devono comportarsi i genitori separati

Come scrive money.it: Ecco come devono comportarsi i genitori separati riguardo alle foto dei figli sui social. Foto dei figli sui social, il consenso Per poter pubblicare sui social network le foto dei figli minori è ...

Pubblicare la foto di tuo figlio sui social è come appenderla in strada: i veri rischi dello sharenting

Si legge su fanpage.it: Ogni anno i genitori pubblicano 300 foto dei figli sui social, e prima del quinto compleanno ne hanno già condivise quasi 1.000. Eppure non sono solo foto. Ma dati, informazioni, che espongono i ...

Foto dei figli sui social? A cosa devono fare attenzione i genitori (soprattutto se separati). Parla l'esperta

Come scrive today.it: Che sia WhatsApp o un qualsiasi social media: i minori hanno il diritto di tutelare la propria immagine. Dal diritto alla cancellazione, la normativa europea (e non solo), vi spieghiamo tutto quello ...