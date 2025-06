Fidenza | il Consiglio di Stato blocca una sala giochi

Fidenza dice stop al gioco d’azzardo! Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura di una sala giochi, un passo importante nella lotta contro la ludopatia. Questo provvedimento non solo tutela la comunità locale, ma si inserisce in un trend crescente di sensibilizzazione sulla salute mentale e il benessere sociale. La scelta del Comune di Fidenza, supportata dal Codacons, rappresenta un modello per altre amministrazioni: è tempo di dire basta al gioco e promuovere alternative sane!

Il Consiglio di Stato conferma la chiusura di una sala giochi a Fidenza, convalidando l'ordinanza del Comune di Fidenza del luglio 2023. Ne dà notizia il Codacons, associazione che ha affiancato l'amministrazione comunale nei giudizi dinanzi al Tar Parma e Consiglio di Stato avviati da una.

