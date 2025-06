Ficus al Massimo

Ficus al Massimo chiude in bellezza il 7 e 8 giugno al Garum, Museo della Cucina. Un weekend imperdibile dedicato all’artigianato locale e al design indipendente, dove potrai scoprire piante rare e pezzi vintage che raccontano storie uniche. In un’epoca in cui il consumo consapevole è più che mai attuale, questa manifestazione celebra la bellezza dell’originalità. Preparati a lasciarti ispirare!

chiude la stagione, il 7 e l'8 giugno, nella cornice unica del Garum Museo della Cucina, davanti al Circo Massimo. Per l’ultima data prima della pausa estiva, Ficus presenta un weekend tra artigianato locale, design indipendente, piante rare, vintage ricercato, illustrazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ficus al Massimo

Se ne parla anche su altri siti

Mercatino Ficus al Massimo, il made in Italy che cerchi

Secondo msn.com: ma anche lo spirito in una cornice storica senza pari L'11 e 12 gennaio dalle 10.30 alle 20.00 torna Ficus al Massimo, un mercatino di artigianato, design e vintage unico nel suo genere ...

Ficus al Massimo

Da romatoday.it: L’8 e il 9 febbraio, torna "Ficus al Massimo", un mercatino di artigianato, vintage e design unico al mondo, situato all'interno di un iconico Museo davanti al Circo Massimo. É il Garum Museo ...

Ficus al Massimo

Come scrive romatoday.it: Il 13, 14 e 15 ottobre dalle 10 alle 21.30, al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi” Il bellissimo ...