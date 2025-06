Fiamme all’Università della Tuscia una dottoranda | “Il soffitto stava crollando sotto l’incendio”

Fiamme e panico all'Università della Tuscia: un incendio ha colpito l'edificio, portando alla fuga disperata di studenti e ricercatori. "Il soffitto stava crollando sotto l'incendio", racconta Kiana, dottoranda in Biotecnologie. Mentre la sicurezza nei luoghi di studio diventa sempre più cruciale, questo episodio riporta l’attenzione sulla vulnerabilità delle strutture accademiche. Qual è il futuro della nostra formazione se non mettiamo in primo piano la sicurezza?

"All'inizio non capivo cosa stesse succedendo. Ma una volta uscita ho visto che l'edificio stava bruciando", queste le parole di Kiana, dottoranda in Biotecnologie all'Università della Tuscia, a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Viterbo, #incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di agraria: dalle 10:15 #vigilidelfuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni. Evacuato l’edificio, nessuna persona coinvolta. Intervento in corso [#4giugno 11:30] Tweet live su X

Viterbo, incendio all'Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti Tweet live su X