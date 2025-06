Festival pianistico balli cucina tipica e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera Bergamo si illumina di cultura e divertimento! Non perdere il concerto del talentuoso pianista Lucas Debargue al Teatro Donizetti, parte del prestigioso Festival pianistico internazionale. E se ami ballare, il live di Elena Cammarone a ChorusLife è imperdibile! Ma non finisce qui: tra feste, cucina tipica e letture, la serata promette di coinvolgere tutti i sensi. Scopri come la musica unisce tradizione e innovazione: la tua serata perfetta ti aspetta!

Il concerto del pianista Lucas Debargue al Teatro Donizetti per il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, il live di Elena Cammarone cantante di musica da ballo a ChorusLife, feste, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 4 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Galizzi, a Bergamo si terrĂ un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della cittĂ . Sino a domenica 8 giugno al cortile dell’Oratorio del Villaggio degli Sposi, a Bergamo, si terrĂ la “Festa della comunità ”, sagra popolare che coniuga il piacere della buona tavola con il dinamismo dei giovani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festival pianistico, balli, cucina tipica e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Tante feste, Titizé e Festival pianistico: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Scopri cosa fare stasera a Bergamo e provincia! Approfitta di un ricco programma: feste e sagre tradizionali, lo spettacolo "Titizé – A Venetian dream" al Teatro Donizetti, concerti al Teatro Sociale per il Festival Pianistico e un omaggio ai Nomadi a San Pellegrino Terme.

