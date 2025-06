Festival ed eventi | arriva la ricca estate di Tarquinia

Trasforma l'estate di Tarquinia in un'esperienza indimenticabile! Dal centro storico al Lido, la città si anima con festival, musica, arte e sapori autentici, creando opportunità di divertimento e convivialità per tutti. Un programma ricco e variegato che promette momenti di gioia, scoperta e condivisione. Preparati a vivere una stagione memorabile: l’estate tarquiniese ti aspetta per essere vissuta fino in fondo!

Tarquinia, 4 giugno 2025 – Festival, rassegne, eventi e tante proposte per vivere insieme la stagione più bella dell’anno. Musica, spettacolo, enogastronomia, arte, incontri e sport animeranno l’estate tarquiniese, dal centro storico al Lido, con un calendario ricco e variegato pensato per soddisfare ogni gusto e ogni fascia d’età. Un programma che è finanziato dalla Regione Lazio e nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Tarquinia, le associazioni locali e gli operatori commerciali e balneari. “La nostra estate sarà un grande abbraccio collettivo – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

