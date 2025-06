Festival al Contrario l' incontro profondo tra arte musica e natura

Dal 12 luglio al 6 settembre 2025, il Festival al Contrario torna a sorprendere con la sua 5a edizione! Quest'anno, il tema centrale sarà "Epikeia: l'Arte del Buon Senso". Un'occasione unica per immergersi in una celebrazione di musica, arte e natura che invita alla riflessione. In un mondo sempre più frenetico, riscoprire il buon senso diventa fondamentale. Partecipa a questo viaggio sensoriale e lasciati ispirare!

Torna dal 12 luglio al 6 settembre 2025 la 5a edizione del Festival al Contrario, quest'anno si parlera di Epikeia, l'Arte del Buon Senso oltre a tanta musica, incontri, arte e natura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festival al Contrario, l'incontro profondo tra arte, musica e natura

