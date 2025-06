festa dell ambiente l entusiasmo dei bambini colora la villa comunale

Una giornata all'insegna del divertimento e della consapevolezza: la Festa dell'Ambiente ha trasformato la Villa Comunale in un’esplosione di colori grazie all’entusiasmo dei bambini! Con istituzioni e scuole unite per questa quarta edizione, si è fatto il punto su progressi e sfide ambientali. Un momento cruciale per ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del nostro pianeta. Siete pronti a scoprire come piccoli gesti possano fare la differenza?

Tempo di lettura: 5 minuti Una festa di colori, tanti bambini in Villa per la giornata dedicata all’ambiente. Scolaresche e istituzioni fianco a fianco per un evento giunto alla quarta edizione e che mira a fare il punto delle cose fatte, in materia ambientale nel corso degli anni. E’ stata anche l’occasione per capire ciò che deve essere ancora portato a termine per un percorso che non si chiude solo con la Festa dell’Ambiente ma che deve rappresentare la spinta giusta per prossimo obiettivi. Padrone di casa Donato Madaro, amministratore unico di Asia. “ Si tratta di un momento per fare il punto della situazione delle varie iniziative volte alla sensibiliazzione delle buone pratiche ambientali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it