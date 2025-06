Festa della Repubblica scontro tra Pepa e la minoranza

La Festa della Repubblica si trasforma in un campo di battaglia a Recanati, dove il gruppo "Recanati Insieme" accusa l'amministrazione di silenzio e assenza. In un momento in cui la partecipazione civica è cruciale, l'assenza di celebrazioni ufficiali suscita interrogativi sulla coesione sociale. Un'occasione persa per riflettere insieme sui valori repubblicani, in un'epoca che ha bisogno di unire anziché dividere. Cosa ci aspettiamo dal futuro

Anche la festa della Repubblica accende gli animi a Recanati. L’assemblea del gruppo "Recanati Insieme" in una nota accusa l’amministrazione di essere stata "silenziosa e assente" non dedicando "al 2 giugno nemmeno un post sui social; non un comunicato né tantomeno una celebrazione ufficiale o un corteo, un momento condiviso di riflessione o di festa. Un solo grande silenzio". Eppure così non è stato perché il 79° anniversario della Festa della Repubblica è stato celebrato dal sindaco Pepa e dalla sua Giunta con l’illuminazione in tricolore del Palazzo Comunale. "La nostra nazione si è formata proprio sotto il simbolo della bandiera tricolore – ha sottolineato Pepa –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica, scontro tra Pepa e la minoranza

