Festa della Repubblica nessun diciottenne va a ritirare la Costituzione Il sindaco di Pollenza | Menefreghismo allarmante

Una festa che celebra i principi di libertà e democrazia, ma a Pollenza si trasforma in un triste segnale di disinteresse tra i giovani. Nessun diciottenne si è presentato ai giardini Menichelli per ritirare la propria copia della Costituzione, sollevando dubbi sulla sensibilità civica delle nuove generazioni. Un menefreghismo che preoccupa e richiede una riflessione profonda sul ruolo dell’educazione civica nel nostro territorio.

POLLENZA A Pollenza, neanche un diciottenne si è presentato ai giardini Menichelli di Casette Verdini a ritirare la propria copia della Costituzione in occasione della festa della Repubblica.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Festa della Repubblica, nessun diciottenne va a ritirare la Costituzione. Il sindaco di Pollenza: «Menefreghismo allarmante»

