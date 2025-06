Festa della Misericordia di Calenzano

Preparati a vivere un mese di emozioni a Calenzano! La 42ª Festa della Misericordia, dal 13 giugno al 6 luglio 2025, renderà Piazza del Ghirlandaio il fulcro dell'aggregazione e della convivialità. Gastronomia locale, eventi culturali e spettacoli coinvolgenti animeranno le sere d'estate, rispecchiando un trend sempre più forte: il ritorno a tradizioni che uniscono le comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di questa festa indimenticabile!

Piazza del Ghirlandaio a Calenzano si appresta a vivere un periodo di festa e aggregazione con l'inaugurazione della 42ª Festa della Misericordia. Dal 13 giugno al 6 luglio 2025, la piazza sarà animata da un ricco calendario di eventi che spazieranno dalla gastronomia alla cultura, dal.

