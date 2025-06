Festa del commercio e aperture serali a Ponsacco

Sabato 7 giugno, Ponsacco si trasformerà in un vivace palcoscenico con la 'Festa del commercio', un evento che celebra l'eccellenza locale e stimola l'economia del territorio. In un periodo in cui il commercio si reinventa, questa festa rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire le migliori offerte e vivere esperienze uniche. Non perdere l’occasione di sostenere i negozi del tuo quartiere e goderti aperture serali speciali!

A partire da sabato 7 giugno, Ponsacco ospiterà la nuova edizione della 'Festa del commercio', organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Ponsacco, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa del commercio e aperture serali a Ponsacco

