Ferrero | Sinner stratosferico aiuta Alcaraz Deve lavorare sulla costanza ma quando colpisci forte…

Carlos Alcaraz continua a far sognare il mondo del tennis, conquistando con determinazione le semifinali del Roland Garros. Sotto l'attenta guida di Juan Carlos Ferrero, il giovane talento spagnolo sta dimostrando che audacia e potenza possono fare la differenza. In un'epoca in cui la costanza è fondamentale, Alcaraz si distingue per la sua capacità di brillare nei momenti decisivi. Scopriamo come il suo stile di gioco potrebbe rivoluzionare il futuro del tennis.

Carlos Alcaraz si è qualificato alle semifinali del Roland Garros, sconfiggendo agevolmente lo statunitense Tommy Paul. Il suo allenatore Juan Carlos Ferrero si è soffermato sulla prestazione offerta dal suo pupillo: “ Quando gioca in avanti, con coraggio, senza paura, senza pressione, è eccezionale. Un giocatore con un potenziale che non abbiamo ancora visto. Non si può parlare di perfezione perché nessuno è perfetto, ma si sta avvicinando a un livello raramente visto sul circuito: la cosa difficile è dimostrare quel livello in ogni partita. Bisogna guardare anche altri aspetti: le pressioni, le tensioni, le paure, le difficoltà, il tipo di avversario, il torneo che si desidera vincere più di un altro “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrero: “Sinner stratosferico, aiuta Alcaraz. Deve lavorare sulla costanza, ma quando colpisci forte…”

