Ferrara medico di base in pensione torna in Pronto Soccorso

Dopo aver affrontato il burnout e aver lasciato il suo ambito, il dottor Nicola Ucci ha deciso di tornare in corsia, dimostrando che passione e dedizione non si spengono facilmente. La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza, un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà . E così, con nuovo slancio, Nicola Ucci si rimette in gioco per fare ancora la differenza.

Nicola Ucci: "Ero finito in burn-out con 1.800 assistiti, lavoravo dieci ore al giorno tutta la settimana sempre incollato a telefono e pc". Poi si è rimesso in gioco.

Ferrara, medico di base lascia e torna in Pronto Soccorso a 59 anni: «Lavoravo 7 giorni su 7 con 10 ore di media, sempre incollato a telefono e pc: sono andato in burn out»

