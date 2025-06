Ferrandelli | Al lavoro per raddoppiare gli impianti videosorveglianza e potenziare la contro room

Francesco Ferrandelli è in prima linea per raddoppiare gli impianti di videosorveglianza a Palermo, un passo fondamentale verso una città più sicura. In un'epoca in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico, potenziare la contro room significa non solo proteggere i cittadini, ma anche abbracciare l'innovazione tecnologica. La trasparenza e la prevenzione sono più che mai necessarie: scopri come questa iniziativa mirata può cambiare il volto della tua città!