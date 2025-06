Fermo da 15 anni nuova vita al Piano 167 | in arrivo 19 lotti per l’edilizia popolare

Ostuni torna a mettere in moto il Piano di Zona 167, fermo da oltre un decennio, con 19 lotti dedicati all’edilizia popolare. Un’operazione che promette di ridare speranza a molti cittadini in cerca di una casa e di rilanciare lo sviluppo urbano della città. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più giusto e inclusivo. È il momento di scoprire come questa rinascita potrà trasformare la comunità ostunese.

OSTUNI - L'Amministrazione comunale di Ostuni rimette in moto il Piano di zona 167, fermo dal 2010, con un nuovo avviso esplorativo per l'assegnazione di lotti destinati all'edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa, che punta a rispondere alla crescente domanda abitativa in una città in forte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fermo da 15 anni, nuova vita al Piano 167: in arrivo 19 lotti per l’edilizia popolare

