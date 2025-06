Fermato a Roma consegna uno spinello agli agenti scatta la perquisizione | trovati 70 panetti di hashish

A Roma, la lotta contro lo spaccio di droga continua a fare notizia: un cinquantanovenne è stato arrestato dopo aver consegnato uno spinello agli agenti. La perquisizione ha rivelato 70 panetti di hashish nascosti nella sua auto. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: l’aumento della circolazione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Un richiamo a riflettere su un problema sociale che merita attenzione.

Cinquantenne arrestato a Castelnuovo di Porto per spaccio: fermato con 70 panetti di hashish in auto.

