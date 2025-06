Fermate Israele Save Gaza | lo striscione a Palazzo D' Accursio

In un momento in cui il mondo intero sta rivolgendo lo sguardo verso il conflitto israelo-palestinese, Bologna alza la voce con un messaggio chiaro e potente: "Fermate il Governo di Israele – Save Gaza". Questo striscione esposto a Palazzo d'Accursio non è solo un appello, ma un simbolo di una mobilitazione crescente che culminerà nella marcia nazionale per la pace del 15 giugno. Un invito alla riflessione su diritti umani e solidarietà globale.

Il messaggio sulla facciata del Comune di Bologna è forte e chiaro: "Fermate il Governo di Israele – Save Gaza". Lo striscione, oltre a chiedere lo stop dei massacri, richiama il titolo della marcia nazionale per la Palestina e per la pace, che prenderà il via il prossimo 15 giugno.

