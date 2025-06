Fermate il Governo di Israele | c’è un nuovo striscione sul Comune di Bologna

A Bologna, l'arte del dissenso si manifesta con un messaggio forte e diretto: un grande striscione sul Comune invita a fermare il governo di Israele e a salvare Gaza. Un gesto che accende i riflettori sulla marcia nazionale per la Palestina e la pace del 15 giugno, da Marzabotto a Monte Sole. La scelta di esporre questo striscione nasce da una decisione condivisa per sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica su un tema di cruciale attualità, perché la voce della città può fare la differenza.

Bologna, 4 giugno 2025 – "Fermate il Governo di Israele - Save Gaza": è quello che si legge in uno striscione da oggi appeso sulla facciata del Comune di Bologna. È il titolo della marcia nazionale per la Palestina e per la pace in programma il 15 giugno da Marzabotto a Monte Sole. "La scelta di esporre lo striscione arriva dopo la decisione del Comune di interrompere le relazioni istituzionali con il Governo di Israele e vuole ribadire la richiesta alla comunità internazionale di intervenire per porre fine alle violenze a Gaza", spiega l'amministrazione in una nota. "Il Comune di Bologna ha aderito alla marcia di Monte Sole lanciata dalla sindaca di Marzabotto (Valentina Cuppi, ndr) e dal Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto durante le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it