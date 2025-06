Fedez fa di tutto per far parlare di sé non mi piace proprio | famoso cantante massacra il rapper ecco chi è

Fedez torna a far discutere, e questa volta non per una delle sue famose canzoni, ma per le dure parole pronunciate da Gué Pequeno durante "Belve". In un’epoca in cui i confini tra rivalità artistica e spettacolo si assottigliano, il rapper ha messo in luce quanto possa essere spietato il mondo della musica. Scopriamo insieme chi è l'artista capace di sfidare apertamente il re del rap italiano!

Parole dure, senza giri di parole, quelle pronunciate a Belve, il talk show di Francesca Fagnani che si distingue per la capacità di far emergere senza filtri i lati più autentici – o controversi – degli ospiti. Stavolta a finire nel mirino è stato Fedez, e l'autore dell'affondo non è uno qualunque, ma un collega di lungo corso nella scena rap. Gué Pequeno ha detto chiaramente cosa pensa dell'ex marito di Chiara Ferragni, accusandolo di cercare costantemente visibilità a ogni costo, anche a scapito della musica e della credibilità artistica. Uno scontro che non è nato ieri, ma che affonda le radici in anni di frecciatine, differenze di stile e concezioni opposte del successo.

