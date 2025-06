Fedez e Clara sono fidanzati? L' appello del rapper

La coppia di cantanti ha lanciato insieme la canzone "Scelte stupide", che si candida a diventare il tormentone dell'estate 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fedez e Clara sono fidanzati? L'appello del rapper

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Anche questa settimana la classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio vede un podio tutto internazionale. I The Kolors, dal canto loro, debuttano appena fuori dalla Top 10, mentre Fedez e Clara salgono in quinta posizione. https://allmusicitalia.it/clas Tweet live su X

Classifica #FIMI, Neon di #SferaEbbasta & #Shiva resiste in cima ai singoli. #Fedez e #Clara debuttano tredicesimi Negli album primato ai #PinkFloyd, con #Elodie che debutta alla #3 con Mi ami mi odi. Ecco gli aggiornamenti Tweet live su X

Fedez e Clara e la domanda imbarazzante: "Siete fidanzati?". La risposta perentoria: "Fatti i ca**i tuoi" | VIDEO

Si legge su tpi.it: Attimi di imbarazzo per Clara e Fedez i quali sono stati chiamati a commentare le voci secondo le quali i due sarebbero fidanzati. I due cantanti, che hanno collaborato al singolo Scelte stupide, sono ...

Clara e Fedez sono fidanzati? Esplode il gossip/ Lo sfogo del rapper: “Fatevi i caz*i vostri”

Secondo ilsussidiario.net: Si vocifera infatti di una presunta relazione nata tra i due colleghi, che non hanno smentito e tantomeno confermato l’ipotesi, al contrario di quanto fatto invece qualche settimana fa. Tra Fedez e Cl ...

Clara e Fedez fidanzati? Una mancata risposta accende i sospetti

Scrive 105.net: Clara e Fedez stanno insieme? Il gossip scoppia dopo che lei non risponde alla domanda se è fidanzata, ma cerca con lo sguardo quello di Fedez che replica al suo posto ...