Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio nuovo accordo economico collettivo

La Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC) annuncia con entusiasmo la firma del nuovo Accordo Economico Collettivo presso Confcommercio. Questo importante traguardo rappresenta un passo avanti per tutelare e valorizzare il ruolo degli agenti di commercio, garantendo migliori condizioni e opportunità di crescita. Scopriamo insieme come questa novità possa aprire nuove prospettive per il settore.

È stato sottoscritto in Confcommercio il nuovo Accordo Economico Collettivo. Il documento è stato firmato da Agenti Fnaarc, la Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che ha partecipato attivamente alla trattativa insieme a tutte le principali organizzazioni di.

