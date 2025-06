FdI contro le nomadi mamme e ladre | Chi fa figli per rubare non è degno di farli La sinistra insorge

In un dibattito acceso che scuote il Parlamento italiano, una frase provoca indignazione: “Le donne che fanno figli per rubare non sono degne di farlo”. Mentre la sinistra insorge, ci troviamo di fronte a una questione cruciale: la dignità della maternità e il vero significato della genitorialità. Scopriamo insieme come questa affermazione, apparentemente semplice, ha acceso una polemica che attraversa valori e ideologie, mettendo in luce le fragilità del nostro tempo.

Quella che dovrebbe essere una banalità, in un mondo civile, e cioé che i figli si fanno per amore e non per poter rubare ed evitare di andare in carcere, nel Parlamento italiano diventa pietra di scandalo. La frase testuale è: “L e donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo”. L’ha pronunciata, nella discussione generale sul dl sicurezza, il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrin o scatenando l’opposizione. In particolare, fronte Pd, è stato fortemente criticato il passaggio dell’intervento del senatore di Fdi in cui ha sostenuto che “un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it