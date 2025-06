Fatti di Musica 2025 tappe anche a Reggio Calabria

musica e emozioni il nostro sud! L’estate 2025 segna un momento unico per la Calabria, un palcoscenico di talenti che celebra l’arte del live. Eugenio Finardi, simbolo di una musica autentica, aprirà le danze in una cornice suggestiva. Non perderti questa occasione per immergerti nella cultura musicale che unisce generazioni e territori, trasformando ogni concerto in un’esperienza indimenticabile!

Parte domenica 8 giugno da Piazza Aldo Moro di Gimigliano (Catanzaro) la parte estiva di Fatti di Musica 2025, con il grande ritorno dal vivo di Eugenio Finardi e la sua band. La 39° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna come ogni anno inonderà di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Fatti di Musica 2025, tappe anche a Reggio Calabria

