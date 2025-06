Faschion in Flair weekend tra alto artigianato e moda

Scopri il connubio perfetto tra moda e alta artigianalità nel cuore di Firenze! Questo weekend, Le Serre Torrigiani ospiteranno "Fashion in Flair Spring Sales", un evento che celebra il talento dei migliori artigiani italiani. In un contesto dove il handmade torna protagonista, sarà l'occasione per immergersi in creazioni uniche e sostenibili. Non perdere l’opportunità di portare a casa un pezzo d'eccellenza!

Le Serre Torrigiani, situate in Via Gusciana 21 a Firenze, si preparano ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti dello stile e della qualità: "Fashion in Flair Spring Sales". L'appuntamento, dedicato all'alto artigianato e alla moda, si terrà nel weekend di sabato 7 e domenica 8 giugno.

