Oggi Farra di Soligo si è trasformata, accogliendo con orgoglio il nuovo Polo Logistico e gli Uffici di Alto Trevigiano Servizi, un simbolo di crescita e innovazione. Alla cerimonia, presieduta dal Presidente Luca Zaia, si è celebrato non solo un investimento strategico, ma anche un passo avanti verso un polo più efficiente e sostenibile. Un traguardo che rafforza il cuore economico e sociale della nostra comunità, aprendo nuove prospettive per il futuro.

È stato inaugurato oggi a Farra di Soligo, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il nuovo Polo Logistico e Uffici di Alto Trevigiano Servizi, un’opera frutto di un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbana realizzato su un edificio esistente. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Farra di Soligo, inaugurato il nuovo polo logistico e gli uffici di Ats

