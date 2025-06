Fare un figlio con un amico | nasce così la co-genitorialità elettiva

La co-genitorialità elettiva sta ridefinendo il concetto di famiglia: sempre più uomini scelgono di avere figli senza una relazione romantica. Questo modello innovativo risponde a un desiderio profondo di paternità e alla ricerca di nuove forme di legame. Le agenzie che facilitano questi incontri dimostrano come l’amicizia possa diventare la base solida per crescere insieme un bambino. Un’opportunità unica che sfida le tradizionali convenzioni sociali!

Sempre più uomini scelgono di diventare padri senza avere una relazione romantica. È il nuovo modello familiare della «co-genitorialità elettiva», in cui due persone si uniscono non per amore, ma per crescere insieme un figlio. Ormai sono molte le storie, tanto che esistono pure agenzie dedicate per facilitare gli incontri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fare un figlio con un amico: nasce così la «co-genitorialità elettiva»

Cosa fare se si sorprende il proprio figlio a rubare? Il parere del pedagogista - Scoprire che il proprio figlio ruba può essere sconvolgente, ma è fondamentale affrontare la situazione con calma e apertura al dialogo.

