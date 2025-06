Fant e Trentin per un posto al sole

Il sogno di Filippo Fant di brillare nel mondo delle corse si avvicina! Questo weekend, l’Autodromo Vallelunga sarà il palcoscenico dove Xmotors Team punterà tutto sulla Porsche Carrera Cup Italia. In un contesto di crescente passione per le competizioni motoristiche, l’attenzione è alta. Non perdere l’occasione di seguire questo talento in azione: è il momento giusto per scoprire chi conquisterà il podio!