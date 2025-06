Falsi lavoratori e decreto flussi 5 arresti per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

Cinque arresti in provincia di Napoli svelano un'operazione clandestina che sfruttava il Decreto Flussi, creando finte domande di lavoro per immigrati. Questo scandalo non solo mette in luce le vulnerabilità del nostro sistema di accoglienza, ma evidenzia anche il crescente fenomeno del lavoro irregolare. In un momento in cui si discute dell'immigrazione e delle opportunità di integrazione, è fondamentale fare chiarezza per tutelare chi cerca un futuro migliore.

Cinque persone, originarie della provincia di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di aver gestito una sorta di “centrale del lavoro” abusiva, capace di produrre migliaia di richieste fittizie di ingresso in Italia per lavoratori extracomunitari. L’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Falsi lavoratori e "decreto flussi", 5 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Segui queste discussioni su X

Falsi corsi di formazione a dipendenti, frode da 2 milioni a #siracusa . Sequestro da 940mila euro a due delle quattro aziende che avrebbero ottenuto indebitamente i benefici fiscali previsti dal piano "Industria 4.0" @TgrRai #IoSeguoTgr Tweet live su X

L’obiettivo delle imprese coinvolte era quello di ottenere indebitamente i benefici fiscali previsti dal Piano Nazionale «Industria 4.0», finanziato con risorse provenienti dal Pnrr simulando di aver sostenuto spese mai realmente effettuate Tweet live su X

Senza Jobs Act, i lavoratori fragili rischiano di più. Ieri, durante una intensa giornata in Sicilia – prima a Palermo, poi ad Agrigento – abbiamo detto con chiarezza: chi promuove il referendum evita di dirlo, ma se vincesse il Sì non si tornerebbe all’articolo 18 de Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Decreto flussi: novità per stagionali e riforma click day

Da pmi.it: Novità per i lavoratori stagionali Una delle misure più significative del niovo Decreto Flussi riguarda i lavoratori stagionali, ad esempio in agricoltura e nel turismo, che avranno nuove ...

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio

Lo riporta leggioggi.it: Il Ministero del lavoro ha assegnato con il Decreto flussi più di 22mila nuove quote per lavoro stagionale e non. Precompilazione al via dal 1° luglio.

False richieste per aggirare il decreto flussi dei lavoratori stagionali stranieri. Una denuncia

Come scrive linkoristano.it: l’indagato avrebbe presentato false richieste di nulla osta al lavoro subordinato presso lo Sportello Unico dell’immigrazione di Sassari, utilizzando i dati di un ignaro imprenditore agricolo. Il ...