False polizze per i finanziamenti Ue truffati oltre 100 imprenditori | anche suicidio nelle indagini

Una truffa da un milione di euro che ha inghiottito oltre 100 imprenditori, portando anche a tragici gesti come suicidi. Le false polizze promettevano finanziamenti agevolati, ma si è rivelata una trappola mortale. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: la vulnerabilità economica degli imprenditori in tempi di crisi. La Finanza ha arrestato sei persone, ma il vero problema resta l'assenza di protezione per chi cerca aiuto.

Sei arresti della Finanza tra Campania e Lazio, sequestri per un milione di euro: la banda prometteva l'accesso a finanziamenti agevolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Polizze auto false, Procura chiude indagini per 44 persone - La Procura di Napoli Nord ha concluso le indagini su un gruppo di 44 persone coinvolte in un'operazione di truffa legata a polizze auto false.

Su questo argomento da altre fonti

False polizze per i finanziamenti Ue, truffati oltre 100 imprenditori: anche suicidio nelle indagini

fanpage.it scrive: Sei arresti della Finanza tra Campania e Lazio, sequestri per un milione di euro: la banda prometteva l'accesso a finanziamenti agevolati ...

Maxi truffa su fondi Ue e Superbonus: sei arresti, 100 imprenditori raggirati

Come scrive ilgiornalelocale.it: Le vittime caduti nella rete di una banda che prometteva finanziamenti agevolati da parte dell’Ue per cifre fino a 3,9 miliardi di euro.

Maxi truffa millantando finanziamenti Ue, 6 arresti e sequestro

Secondo msn.com: Sono oltre cento gli imprenditori finiti in trappola per mano di una banda di truffatori che attirava le sue vittime millantando di poter accedere ai finanziamenti agevolati dell'UE e di poter monetiz ...