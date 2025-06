Fai politica? Ferie obbligatorie Giudice del lavoro contro la Rai | Discrimina i suoi dipendenti

Il giudice del lavoro di Milano ha messo in luce una pratica della Rai che sta sollevando un acceso dibattito sulla tutela dei diritti dei lavoratori. La circolare, considerata ‚Äúdiscriminatoria‚ÄĚ, impone ferie obbligatorie a chi si candida a cariche pubbliche, limitando cos√¨ la libert√† di partecipazione. Questo caso riaccende i riflettori su un tema caldo: il diritto alla libert√† di scelta, anche sul posto di lavoro. Sar√† tempo di una riforma?

Milano -¬†√ą ‚Äúdiscriminatoria‚ÄĚ la circolare della Direzione generale della Rai che ha ‚Äúimposto a una ampia cerchia di dipendenti e a collaboratori‚ÄĚ, tra cui cameraman, fonici, tecnici delle luci e non solo, ‚Äúun obbligo di astensione dal lavoro mediante la fruizione di ferie e di aspettativa non retribuita‚ÄĚ nel caso abbiano ‚Äúpresentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici‚ÄĚ, siano ‚Äúattivisti sindacali‚ÄĚ o ‚Äúsi riconoscono e facciano parte di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari‚ÄĚ. La decisione √® della sezione lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, ed √® destinata a creare importante giurisprudenza sul caso vita politica‚Äďastensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Fai politica? Ferie obbligatorie. Giudice del lavoro contro la Rai: ‚ÄúDiscrimina i suoi dipendenti‚ÄĚ

La Rai ¬ędiscrimina i dipendenti che fanno politica¬Ľ, il giudice del lavoro contro le ferie obbligate anche per chi promuove il referendum - La Rai finisce sotto i riflettori per un controverso provvedimento che discrimina i dipendenti attivi nella sfera politica.

