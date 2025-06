Fai bei suoni la rassegna estiva del Museo del Sax

...un'esperienza sensoriale unica, dove la musica si intreccia con l'arte del sax. In un momento in cui la riscoperta della cultura dal vivo è fondamentale, "Fai Bei Suoni" diventa un faro di speranza e convivialità. Preparati a vivere serate indimenticabili in un'atmosfera magica, dove il suono avvolgente del sax crea connessioni profonde e emozioni condivise. Non perdere l'occasione di essere parte di questo festival!

Torna, con la sua sesta edizione, “Fai Bei Suoni”, la rassegna musicale estiva del Museo del Saxofono di Fiumicino, pronta ad animare le serate, dal 7 giugno al 19 luglio, con otto appuntamenti musicali all’aperto. Un’edizione speciale che, oltre alla qualità degli artisti coinvolti, offrirà. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Fai bei suoni, la rassegna estiva del Museo del Sax

Scopri altri approfondimenti

“Tracce di Suoni”, torna la rassegna che spazia dalla musica contemporanea alle opere di compositori affermati - Torna “Tracce di Suoni”, la rassegna musicale del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, giunta alla sua quarta edizione.

Segui queste discussioni su X

#HaiMaiSentitoUnSuonoCosìMagico? #FaiBeiSuoni Trasforma l'Estate in una Sinfonia Irresistibile! ### L'Apertura della Rassegna con Energia Travolgente Torna l'imperdibile rassegna musicale "Fai bei suoni" al Museo del Saxofono di… https://lacronacadir Tweet live su X

SIAE con il @MilanoFilmFest per “Carne Fresca, Suoni dal Futuro” Dal 3 all’8 giugno, la musica dei nuovi autori conquista il sagrato del Piccolo Teatro con una rassegna firmata Manuel Agnelli e il suo laboratorio Germi. https://siae.it/it/notizie/milanofilmfest-car Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

"Fai bei suoni" la rassegna musicale presso il Museo del Saxofono

Lo riporta msn.com: Torna “Fai bei suoni” al Museo del Saxofono di Fiumicino, la rassegna musicale estiva giunta alla sua sesta edizione. Dal 7 giugno al 19 ...

FAI BEI SUONI

Riporta rockol.it: Si rinnova l'appuntamento estivo nei giardini del Museo del Saxofono di Fiumicino con FAI BEI SUONI, la rassegna estiva creata e diretta da Attilio Berni che offre l'opportunità non solo di ...

Le ’Geometrie dei suoni’ si chiudono sulle note di Bach

Segnala msn.com: Giunge a conclusione la rassegna musicale ‘Geometrie dei suoni’ alla Biblioteca Malatestiana. Domani, alle 17:30, nella sala grande del ...