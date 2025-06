Fagnani lancia Belve Crime | la prima intervista sarà a Massimo Bossetti

Francesca Fagnani torna con un nuovo, intrigante capitolo: "Belve Crime" su Rai2, un viaggio nel lato oscuro della cronaca nera. Il debutto, in programma martedì 10 giugno, promette di svelare verità nascoste e storie sconvolgenti. E il primo ospite sarà Massimo Bossetti, protagonista di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Un appuntamento imperdibile per chi vuole andare a fondo e scoprire cosa si cela dietro le quinte di drammi e misteri irrisolti.

Francesca Fagnani si prepara a un nuovo appuntamento televisivo. La conduttrice debutterà su Rai2 martedì 10 giugno con Belve Crime, la versione dedicata alla cronaca nera del suo programma, Belve. E il primo ospite sarà Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Come spiegato da Adnkronos, la trasmissione sarà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista e autore di libri oltre che del celebre podcast Indagini. Poi l'intervista a colpevoli o testimoni chiave dei vari delitti, per tentare di entrare nella mente di chi ha fatto del male o è stato protagonista delle vicende di cronaca.