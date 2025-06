Faenza cellulare di un’insegnante su sito di incontri | la compagna dell’ex marito a processo

In un mondo in cui la privacy è sacra, una insegnante di Faenza ha visto la sua vita sconvolta da un episodio inquietante. Tra il 2020 e il 2021, il suo numero di cellulare è stato diffuso su un sito di incontri a sfondo sessuale, scatenando molestie e avances esplicite. Questa storia non è solo un caso di cyberstalking, ma un grido di allarme sulla tutela della privacy e del rispetto online.