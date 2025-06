Faccia a faccia sul premio di risultato

In un momento in cui la competitività industriale è più cruciale che mai, il faccia a faccia tra sindacati e dirigenza St ad Assolombarda mette in luce un tema scottante: il premio di risultato. I metalmeccanici hanno chiarito che le discussioni sul piano industriale devono avvenire in sedi appropriate. Un confronto fondamentale che potrebbe ridefinire le regole del gioco nel settore, riflettendo un trend di maggiore attenzione verso la trasparenza nelle relazioni industriali.

Faccia a faccia in Assolombarda tra sindacati e azienda. Ieri, la dirigenza St e i metalmeccanici si sono trovati a discutere di premio di risultato. "Ma all'ordine del giorno avevano inserito anche il piano industriale, abbiamo chiarito subito che per noi la sede in cui se ne parla è il ministero", sottolineano Fim, Fiom, Uilm. Ai manager è stata chiesta "certezza sul premio 2025-2026". I massimali per i lavoratori "devono essere rispettivamente di 5mila e 5.500 euro". "È stato un incontro interlocutorio – dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza – ci hanno detto che vogliono inserire alcuni parametri.

