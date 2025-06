Fabregas via dal Como per l’Inter? C’è l’annuncio del presidente Mirwan Suwarso | svelato il futuro del tecnico spagnolo Cosa ha detto

C’è aria di cambiamenti nell'aria, e l'Inter non vuole restare indietro! Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha svelato il destino di Cesc Fabregas, aprendo a un possibile approdo sulla panchina nerazzurra. Con il valzer degli allenatori che coinvolge anche la Juventus, il mercato degli allenatori si fa sempre più interessante. Quale sarà la prossima mossa della dirigenza interista per tornare a dominare in Serie A? Rimanete sintonizzati!

Fabregas via per l'Inter? Annuncio del presidente del Como sul futuro dell'allenatore spagnolo. Cosa ha detto sul tecnico. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, anche l' Inter si è iscritta al valzer delle panchine che coinvolge anche la Juventus. Mirwan Suwarso, presidente del Como, è intervenuto sul palco di SWXS London per parlare del futuro di Cesc Fabregas. Le sue parole riportate da Davide Zirosky. FABREGAS – «Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club».

