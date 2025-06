Fabregas sui social la foto con il giubbotto dell’Inter | tifosi impazziti

Cesc Fabregas sui social mostra il suo nuovo look con il iconico giubbotto dell’Inter, scatenando l’entusiasmo dei tifosi! Dopo i saluti di Simone Inzaghi, i vertici nerazzurri si apprestano a scegliere il futuro allenatore, lasciando spazio a un nome sorprendente: il campione spagnolo. La sua presenza sui social ha già fatto impazzire i supporter, alimentando sogni e speranze di un ritorno inatteso. La corsa all’eredità di Inzaghi si fa sempre più calda…

Dopo i saluti di Simone Inzaghi adesso l’ Inter è chiamata a scegliere il suo successore. Nomi altamente blasonati come quello di Jurgen Klopp non sembrano essere i profili su cui l’ Inter si è messa a caccia, con la società che sembrerebbe indirizzata a ripartire da un nome non nuovo alle panchine della Serie A: Cesc Fabregas. La spinta sui social. I contatti tra l’ Inter e Fabregas sono già partiti, con l’ Inter che ha espresso il proprio interesse per l’allenatore in forza al Como, dove ha appena concluso una stagione altamente positiva non avendo mai paura di imporre le sue idee e il suo gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it