Fabregas spegne le speranze dell’Inter | A Como sono molto felice perché posso lavorare come desidero

Cesc Fàbregas, ex campione del mondo e ora allenatore del Como 1907, ha illuminato il palco del South by Southwest (SxSW) di Londra con la sua visione appassionata. Mentre spegne le speranze dell'Inter, annuncia un progetto ambizioso per il club lombardo, improntato alla pazienza e alla costruzione di un futuro solido. Scopriamo insieme come l’ex calciatore stia trasformando il Como in una realtà calcistica da seguire con attenzione!

Dal palco del South by Southwest (SxSw) di Londra, Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha parlato con passione del percorso intrapreso con il club lombardo, sottolineando la volontà di costruire qualcosa di duraturo, lontano dalla logica del “tutto e subito”. Dalle parole sembra chiara l’intenzione dell’allenatore di proseguire al Como rinunciando alla corte dell’Inter. “Ho scelto Como perché cercavo un progetto a lungo termine. Non volevo chiudere la mia carriera in un club dove dopo due anni finisce tutto. Qui ho trovato una visione condivisa, sono arrivato da giocatore e oggi, da allenatore, sono felice perché posso lavorare come voglio, con libertà e fiducia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

