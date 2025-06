Fabregas pronto il blitz di Ausilio? L’asse Inter-Como si sposta a Londra!

Cesc Fabregas è il nuovo sogno nerazzurro! Con l’Inter pronta a un blitz a Londra, il club di Ausilio non molla la presa sull’ex fenomeno spagnolo. Questo interessa non solo i tifosi, ma anche le dinamiche del mercato calcistico, sempre più influenzate da nomi illustri. E mentre si cerca un nuovo allenatore, il futuro di Fabregas potrebbe davvero cambiare le carte in tavola. Rimanete sintonizzati!

Cecs Fabregas diventa l’oggetto del desiderio dell’Inter ma il Como oppone resistenza. Piero Ausilio potrebbe raggiungere Londra per affondare il colpo. CORSA ALL’ALLENATORE – L’Inter è alla caccia dell’allenatore che dovrà prendere il posto di Simone Inzaghi. Attualmente il nome in pole position per occupare la panchina nerazzurra è quella di Cecs Fabregas, al quale succedono – in ordine di interesse – i profili di Christian Chivu e Patrick Viera. Restando focalizzati sul tecnico del Como, la situazione purtroppo appare tutt’altro che in discesa. L’Inter ha assoluta necessità di accorciare i tempi, per dare ai suoi giocatori la nuova guida a partire dal Mondiale per Club, ma il Como sembra opporre resistenza a lasciare partire il suo Fabregas. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas, pronto il blitz di Ausilio? L’asse Inter-Como si sposta a Londra!

Fabregas convinto da un Como senza limiti sul mercato: pronto il primo colpo da 35 milioni - Il Como, ambizioso e senza limiti sul mercato, è pronto a sorprendere con un colpo da 35 milioni di euro prima della chiusura del campionato.

L’intenzione dell’#Inter è di chiudere entro venerdì con #Fabregas così da averlo pronto per il Mondiale per Club in America. Lo stesso però dovrà avere una deroga poiché negli stessi giorni dovrà terminare il corso UEFA Pro a Coverciano. [@Gazzetta_it] Tweet live su X

Domani giornata importante sul fronte #Fabregas: lo spagnolo spinge per l’Inter, pronto un contatto con il #Como. Intanto Marotta prepara l’offerta: sarà un biennale con opzione per il terzo. #FCIM Tweet live su X

Pedullà – Fabregas-Inter, possibile blitz di Ausilio a Londra: le ultime

Da fcinter1908.it: Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c'è una possibile svolta visto che Piero Ausilio, ds dell'Inter, potrebbe volare a Londra ...

Fabregas all'Inter libera una panchina per De Rossi: il Como pensa all'ex Capitan Futuro della Roma

Scrive sport.virgilio.it: Reazione a catena: l'addio di Simone Inzaghi all'Inter fa scattare l'assalto a Fabregas. Il Como già pensa al sostituto di Cesc: il favorito è De Rossi.

GdS - Fabregas e l'Inter: un amore che torna. Ausilio stava per portarlo a Milano già nel 2003...

Scrive msn.com: Il nome più caldo è quello di Cesc Fabregas. In caso di addio di Inzaghi, l'Inter si fionderebbe sul tecnico del Como per ripartire con freschezza e idee in panchina.