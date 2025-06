Fabregas mette tutti d’accordo all’Inter | con lui post Inzaghi indolore!

Cesc Fabregas potrebbe diventare il nuovo condottiero dell'Inter, chiudendo un ciclo con Simone Inzaghi in modo sorprendentemente indolore. In un calcio dove le scelte strategiche fanno la differenza, il suo arrivo rappresenta un'opportunità unica per riportare l'armonia e l'entusiasmo tra i tifosi. Riuscirà il campione spagnolo a scrivere un nuovo capitolo memorabile nella storia nerazzurra? La curiosità è palpabile!

Si chiude il ciclo di Simone Inzaghi, che potrebbe passare il testimone dell’Inter a Cecs Fabregas. L’allenatore del Como riesce nel complicato compito di mettere tutti d’accordo. IL POST – Voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo non è mai facile, soprattutto quando la storia appena conclusasi ha una trama coinvolgente, ricca di momenti emozionanti. I quattro anni scritti da Simone Inzaghi a Milano sono destinati a restare impressi nella memoria nerazzurra, ma la sua scelta di sposare la causa dell’Al Hilal impone all’Inter di guardare in un’altra direzione. E proprio lì compare la sagoma di Cecs Fabregas, l’allenatore del Como su cui la dirigenza interista ha poggiato lo sguardo da tempo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas mette tutti d’accordo all’Inter: con lui post Inzaghi indolore!

Segui queste discussioni su X

Chivu è la soluzione più facile da percorrere. Fabregas sarebbe l'allenatore che mette d'accordo tutti ma è difficile. Ricordiamo che l'Inter mercoledì partirà per il mondiale per Club. @MatteoBarzaghi @SkySport Tweet live su X

Daniele #DeRossi può tornare ad allenare in #SerieA Come riportato da @TuttoMercatoWeb, sarebbe la prima scelta del #Como in caso di addio di #Fabregas Il Como è disposto a mettere sul piatto un ingaggio da top, così come un budget alto per il #Ca Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fabregas all'Inter? Chi è il mister in pole dopo l'addio di Inzaghi. Il ritratto del tecnico-manager

Riporta affaritaliani.it: Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l' Inter mette gli occhi su Fabregas. L'allenatore del Como è infatti uno dei nomi che circola con più insistenza per guidare il futuro del club nerazzurro. Ma chi è Fa ...

Fabregas, Roma all’assalto finale: offerto un triennale. Ecco ostacoli e alternative

Scrive informazione.it: Cesc Fabregas è il nome che mette d'accordo tutti a Trigoria dove l'accordo col nuovo tecnico, nonostante le dichiarazioni, non è stato ancora trovato. O almeno non quello definitivo. Lo spagnolo, inf ...

Fabregas, la Roma all’assalto finale: offerto un triennale. Ecco gli ostacoli

Secondo msn.com: Cesc Fabregas è il nome che mette d'accordo tutti a Trigoria dove l'accordo col nuovo tecnico, nonostante le dichiarazioni, non è stato ancora trovato. O almeno non quello definitivo. Lo spagnolo, inf ...