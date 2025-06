Fabregas Marotta chiede l’autorizzazione al Como! Inter in attesa – Sky

Il futuro di Cesc Fabregas e dell’Inter pende da un filo sottile, mentre il Como si muove per una decisione cruciale. La trattativa tra le parti si fa sempre più avvolta nel mistero, lasciando i tifosi in attesa di risposte definitive. Sky Sport svela dettagli esclusivi: la richiesta di autorizzazione del Como all’Inter potrebbe essere la chiave per sbloccare questa complicata scena di mercato. Restate sintonizzati, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

Il futuro di Cesc Fabregas al Como è in bilico, ma ancora di più lo è quello dell'Inter senza allenatore. Matteo Barzaghi su Sky Sport ha dato una novità sulla trattativa. SUCCESSIONE – Che la trattativa per portare Cesc Fabregas a Milano non fosse facile lo si sapeva già. L'allenatore e il Como avevano rifiutato nelle settimane scorse i corteggiamenti di Bayer Leverkusen prima e di Roma poi. Adesso si sta facendo avanti in maniera importante l' Inter, che ieri ha ufficializzato l'addio con Simone Inzaghi. Il piacentino lascia il club dopo uno scudetto e cinque successi tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

?Ausilio non è a Londra per Fabregas ma per questioni di calciomercato. Marotta ha chiesto autorizzazione al Como per parlare con Fabregas e solo in caso di via libera del Como parlerà con Fabregas in Italia. Se il Como non darà autorizzazione, si virer Tweet live su X

Leggo le dichiarazioni di #Fabregas #Como “Mi piacciono i progetti a lungo termine che non durano 1 o 2 anni” #Marotta e #Ausilio che fanno i contratti biennali con rinnovo ogni fine stagione in base ai risultati. Ora capisco le difficoltà a convincerlo a venire al Tweet live su X