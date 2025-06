Fabregas l’Inter ha le idee chiare | spunta la data per chiudere ecco il giorno!

L'Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, puntando su Cesc Fabregas come prossimo tecnico. Con l'addio di Simone Inzaghi all'orizzonte, il club milanese non lascia nulla al caso e fissa una data per chiudere l'affare. In un calcio sempre più dinamico, questa decisione potrebbe segnare un cambio di passo per i nerazzurri, pronti a ripartire con un leader esperto. Rimanete sintonizzati!

Fabregas, l’Inter ha le idee chiare e spinge per il tecnico, ecco spuntare la data per chiudere il colpo, il giorno fissato. L’ Inter ha deciso di puntare forte su Cesc Fabregas. Una scelta che, di fatto, è già stata presa, considerando che l’addio di Simone Inzaghi – destinato a trasferirsi in Arabia Saudita – era ormai dato per certo in casa nerazzurra, ben prima dell’incontro di ieri. Non si tratta quindi di una novità improvvisa, ma di una situazione già ampiamente delineata. I contatti con l’ex campione spagnolo erano infatti iniziati nei giorni scorsi e, a quanto pare, si trovano già in una fase molto avanzata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas, l’Inter ha le idee chiare: spunta la data per chiudere, ecco il giorno!

Altre letture consigliate

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

Segui queste discussioni su X

#Fabregas deve completare il corso a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro negli stessi giorni della trasferta americana, nel caso firmasse con l'Inter pronta una deroga per un'altra stagione GDS Tweet live su X

È Cesc Fabregas l'uomo individuato dall'Inter per sostituire Inzaghi. Il post-Inzaghi è già partito con un nome davanti a tutti, quello del tecnico catalano del Como Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, si aspetta il sì: Fabregas è a Londra per liberarsi dal Como

Si legge su msn.com: Archiviato l’addio di Simone Inzaghi, adesso l’Inter aspetta il sì di Cesc Fabregas. Il catalano piace a Beppe Marotta e ha sbaragliato la concorrenza di Patrick Vieira e ...

Retroscena Fabregas-Inter, il volo a Londra di Cesc per convincere il Como a liberarlo

Scrive msn.com: Il tecnico cercherà di svincolarsi per poter firmare con i nerazzurri: Mondiale per club alle porte, lo spagnolo sarebbe costretto a rinviare l'esame da allenatore ...

Inter: Fabregas sarebbe il primo allenatore straniero nei 46 anni di carriera di Marotta

Si legge su msn.com: Fabregas è il prescelto. Tutti gli altri nomi sono piani B nel caso in cui non si chiudesse con l'allenatore del Como. L’Inter prosegue dritta per la sua strada e, in questo modo, ci sarebbe una prima ...